Gsh Sempione 82 chiude la stagione con ottimi risultati al campionato di società

Si conclude la stagione agonistica 2024 con la finale del campionato di società di atletica paralimpica Fispes, con un weekend di gare al Centro di Preparazione Paralimpica del Tre Fontane di Roma il 12 e 13 Ottobre.

Anche quest’anno G.S.H. Sempione 82 A.S.D. – A.P.S. si conferma tra le principali associazioni sportive d’Italia a livello maschile con la conquista di due terzi posti nella classifica promozionale e assoluta entrambe vinte anche quest’anno dall’associazione Anthropos di Civitanova Marche. Sono 26255 i punti conquistati in classifica promozionale dalla compagine ossolana e 23079 in quella assoluta! Un buon riscontro per la squadra di Pallanzeno che rimane un punto di riferimento nel movimento dell’atletica paralimpica italiana, con la speranza però che in futuro il roster di atleti possa tornare ad arricchirsi con nuovi innesti che portino Sempione 82 a sperare di tornare ad alzare la coppa dei vincitori.

Alla finale hanno partecipato alla finale in ordine alfabetico Bagaini, Cicchetti, Diabang, Gori, Morana, Morandi, Ruta, Terraneo e Zani, mentre hanno contribuito alla conquista di punti durante le fasi territoriali anche Dolfin, Fornara, Milano e Ricciardi.

La Presidente “Riuscire a essere sempre tra le migliori società sportive che si mettono in evidenza nel nostro territorio nazionale, è importante anche per evidenziare il lavoro che svolgiamo a livello paralimpico, all’interno di una piccola provincia come la nostra. Gli atleti stanno crescendo sempre più e dimostrando un valore sportivo agonistico sempre più alto. Un grazie va anche a tutti i nostri tecnici che seguono gli atleti.” Un ringraziamento agli accompagnatori della trasferta che hanno aiutato gli atleti nella buona riuscita delle gare il tecnico Flavio Ranghino, i consiglieri Silvano Bagaini e Barbara Saccà e la presidente Saccà.