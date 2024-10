Il liceo Spezia protagonista nella Settimana degli Erasmus days

Anche quest’anno il Liceo “Spezia” di Domodossola parteciperà alla “Settimana degli Erasmus Days”, l’iniziativa internazionale in programma dal 14 al 19 ottobre 2024, promossa dall’Unione Europea e dall’Agenzia Erasmus per dare visibilità ai progetti Erasmus e per diffondere i valori dell'integrazione e della cooperazione europea (informazioni più dettagliate sul sito https:https://www.erasmusdays.eu/).

Il Liceo Giorgio Spezia di Domodossola ha deciso di concentrare le iniziative nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, organizzando eventi per gli studenti, per le famiglie e per il territorio, tutti raccolti nello slogan “Erasmus: veni, vidi… diffundo!”

Al mattino, in entrambe le giornate, gli studenti “Inviati Erasmus” condurranno le attività dal titolo “Europa è” (giochi e attività rivolte alle classi del Biennio su temi legati all'Europa e alla cittadinanza europea), mentre nelle classi del Triennio saranno proposte “Lezioni a tema Erasmus”, a cura degli insegnanti che nel corso degli ultimi anni hanno partecipato ad esperienze di mobilità Erasmus.

Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre sono previsti due momenti particolari: alle ore 14.30, sempre presso il Liceo, si terrà il Caffè Erasmus, rivolto in particolare ai docenti delle altre scuole che sono interessati ad entrare a far parte del mondo Erasmus: ≪Il Café vuole essere un momento di condivisione di buone pratiche, nel pieno spirito Erasmus - spiegano le docenti del Team Erasmus -: i progetti Erasmus sono opportunità preziose per conoscere altri Paesi europei, per arricchire il proprio bagaglio culturale, per portare elementi di novità nella didattica. Le esperienze Erasmus sono talmente belle che chi partecipa poi è spinto a coinvolgere più persone possibili!≫.

Il secondo momento di venerdì 18 ottobre sarà il convegno Erasmus, che si terrà in Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) dalle 17.00 alle 18.30: aperto a docenti, studenti, famiglie del territorio, si propone come un’occasione per approfondire esperienze e risultati del programma Erasmus+. Sono previsti interventi da parte di studenti e insegnanti che hanno già partecipato ai progetti Erasmus, ma anche da parte dei rappresentanti di alcuni enti impegnati nella promozione e nella valorizzazione delle diverse opportunità offerte dall’Unione Europea, come Eurodesk e il Centro di Documentazione Europea del Verbano Cusio Ossola.