Torino capitale delle nuove tecnologie, tra Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale: ecco l'AI&VR FESTIVAL Multiverse World

Intelligenza artificiale e realtà virtuale tra economia digitale, i nuovi trend del mondo big-tech e le sfide delle startup più innovative. Sono questi i grandi temi al centro della Terza Edizione dell'AI&VR FESTIVAL Multiverse World, il Festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universo della comunicazione digitale, chiamando a raccolta anche quest'anno, dopo il grande successo delle passate edizioni, le eccellenze dei giovani innovatori italiani in una preziosa occasione di incontro e confronto. Un evento che raccoglie l'eredità del Festival del Metaverso, diventando oggi "Multiverso", evolvendosi anch'esso esattamente come le nuove tecnologie in un processo ancora più d'avanguardia.

ISTITUZIONI E TOP PLAYERS - La Terza edizione dell'AI&VR FESTIVAL multiverse world è stata presentata a Torino, nella prestigiosa sala delle Colonne del palazzo del Comune, alla presenza e con la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, digitale e culturale del panorama locale e nazionale, come Gabriele Ferrieri Presidente ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori; Chiara Foglietta Assessore del Comune di Torino; Anna Cavallo Direttrice Trasformazione Digitale CSI Piemonte; Stefano Boni, Responsabile Patrimonio del Museo Nazionale del Cinema, Giovanni Balletta co-founder del BAIFF - Burano Artificial Intelligence Film Festival e Hanna Rudak Direttrice Artistica e co-founder del BAIFF.

IL FESTIVAL, DATE E APPUNTAMENTI - Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma completo della nuova edizione dell'AI&VR FESTIVAL Multiverse World che si svolgerà lunedì 21 ottobre (con una riservata cerimonia di apertura) e martedì 22 ottobre al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Un’importante iniziativa mai come quest'anno legata al mondo dei giovani e al ruolo cruciale dell'economia digitale e dei social network, coinvolgendo tutte le grandi realtà del mondo big-tech, startup e opinion leader per illustrare, confrontarsi e lanciare spunti di riflessione su tutti i nuovi trend del mondo della tecnologia, tra intelligenza artificiale e realtà virtuale.

I GIOVANI INNOVATORI E L'IMPEGNO NEL BIG-TECH - L'evento è organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento in Italia e nel mondo per il settore dell'innovazione sviluppata in tutte le sue declinazioni. "Siamo lieti di tornare a Torino che da sempre rappresenta un vanto per l'economia digitale in Italia. Tengo particolarmente a ringraziare tutte le istituzioni che hanno tenuto a promuovere e supportare l'iniziativa, a cominciare dal Comune di Torino e alla Regione Piemonte e al Museo Nazionale del Cinema per l'ospitalità. Abbiamo chiamato a raccolta alcuni dei più importanti esponenti del mondo istituzionale, accademico e delle grandi aziende per riflettere, confrontare ed evidenziare insieme i media trend più caldi dell'intelligenza artificiale e della realtà aumentata" spiega Gabriele Ferrieri Presidente ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

"Un occasione preziosa per condividere anche il lavoro del nostro Osservatorio sullo stato dell' A.I. e della V.R. in Italia, grazie anche alle esperienze dirette nel mondo della virtual reality con il supporto dei set immersivi che saranno allestiti nei giorni del Festival proprio in collaborazione con RAI Cinema e Meta" continua Ferrieri, ricordando anche l'importante ruolo del mercato italiano che nella sfida tecnologica può trovare investimenti e opportunità di crescita, rivolgendo un appello alle istituzioni e al Governo Meloni "per rafforzare ancora ancora di più gli incentivi per lo sviluppo e dell'ecosistema delle start-up innovative con una visione sistemica in cui come giovani innovatori e come punto di riferimento dell'innovazione da anni in Italia cerchiamo di dare per vincere la sfida delle giovani generazioni".

I PRESTIGIOSI PARTNERS E PATROCINI - L'iniziativa è nata con la sua prima edizione nello scorso ottobre 2022 e che vanta la collaborazione degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e del patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Con il sostegno di Fondazione Compagnia di Sanpaolo, Rai Cinema come main cultural partner e A2A come knowledge expert. L'edizione di quest'anno vede anche il patrocinio istituzionale dell'AGID - Agenzie per l'Italia Digitale, Agenzia ENEA, Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, la Regione Piemonte, la Città di Torino, il Politecnico di Torino, Anitec Assinform, Anica - Unione Creators Digitali, Assintel - Associazione Nazionale Imprese ICT, Confindustria Canavese - Associazione Industriale del Canavese, AIDP.Tra i main sponsor, invece, Ferrovie dello Stato Italiane, Meta, Reply, Tinexta Cyber, Team System, CSI Piemonte; e tra gli official partner Museo Nazionale del Cinema di Torino, Torino Airport, Archivio Storico Olivetti, Sella Lab, Flixbus, Errebian, Mama Industry, AEDI - Associazione Editori Digitali Italiani ed Alé Comunicare per strategie, ANGI Ricerche e Lab 21.01.