Domobianca si prepara alla stagione invernale

"Sarà sicuramente una stagione invernale ricca di nuove sfide": Paolo Zanghieri, patron di Domobianca Mountain 365, anticipa le novità che riguardano la stazione sciistica di Domodossola per i prossimi mesi.

Sfide che prevedono nuovi e importanti investimenti: "Entro marzo 2025 sarà completata la struttura ricettiva alla partenza degli impianti che ospiterà un hotel e un ristorante self service. L'hotel sarà il fulcro di un albergo diffuso ideale per le attività all'aria aperta. A marzo inizieranno anche i lavori per la realizzazione della Spa che sarà collegata al sistema ricettivo".

Oltre agli interventi legati all'accoglienza, la società lavorerà anche sugli impianti: "Potenzieremo l'impianto d'innevamento - spiega Zanghieri - così come amplieremo il bacino idrico. Stiamo anche ultimando il calendario di eventi tra sport, cultura ed enogastronomia". Ora si attende solo l'arrivo della neve: "La speranza è di poter aprire gli impianti già per il ponte dell'Immacolata".