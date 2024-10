Al via i corsi prematrimoniali organizzati dalla parrocchia di Domodossola

Al via ad ottobre i corsi per i fidanzati organizzati dalla parrocchia di Domodossola . Gli incontri si terranno dalle 21 alle 22.30 il 18 e 25 ottobre e il 8 e il 17 novembre. L’ultimo incontro in preparazione al matrimonio cristiano è previsto per domenica 17 novembre e sarà più lungo inizia alle 15.30 per terminare alle 18 con la messa e la consegna degli attestati e alle 19.30 è in programma una pizzata.

Gli incontri si terranno nel salone parrocchiale in via Pellanda per informazioni e prenotazione occorre rivolgersi all’ufficio parrocchiale 0324-243163. "Il percorso – spiega don Vincenzo Barone – è un momento in cui riflettere sul percorso che le coppie stanno per compiere. Un rafforzamento della scelta di celebrare in chiesa il matrimonio e un confronto con altre coppie. Un tempo per ascoltare la parola di Dio e lasciarsi da questa interrogare".