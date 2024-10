Torna la castagnata del circolo Acli di Anzino

Domenica 20 ottobre il circolo Acli di Anzino organizza l’annuale castagnata. Appuntamento alle 12.30 in piazza Municipale per un pranzo in compagnia per tutti i soci Acli; il pranzo viene servito davanti al circolo e prevede polenta con gorgonzola e spezzatino. A seguire la distribuzione delle castagne e una tombolata con ricchi premi.