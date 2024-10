Seconda vittoria stagionale per Findomo Pediacooph24

Seconda vittoria stagionale per la Findomo Pediacooph24, che al Pala Raccagni ha superato 77-72 Golden River. Partita non semplice, con Domo che è partita con il freno a mano tirato ma poi, quando ha cominciato a difendere, il quadro è cambiato. Granata che hanno preso una discreto margine di vantaggio e lo hanno saputo gestire senza patemi: ancora sugli scudi Realini, autore di 20 punti, in doppia cifra anche Cerutti a 14, Carusi a 12 e Donaddio a 10. Proprio l'ala campana commenta il match.

"Abbiamo avuto un approccio alla partita troppo soft, soprattutto a livello difensivo: abbiamo concesso ai nostri avversari diverse soluzioni dall'arco e per 15' siamo stati in difficoltà. Poi abbiamo saputo cambiare marcia e atteggiamento, mettendo sul parquet maggiore aggressività e alzando il livello qualitativo della nostra pallacanestro offensiva. Ci siamo passati di più la palla, abbiamo trovato soluzioni più efficaci ed il risultato si è visto. Un successo importante, contro una buona squadra: ora altre due trasferte, a Borgomanero e Vercelli, giovedi e domenica".