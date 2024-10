Trasformazione green, investimenti e strategie: evento Adnkronos Q&A il 29 ottobre - Diretta dalle 10

(Adnkronos) - Cosa resta del Green deal europeo, come cambiano le politiche per attuarlo a livello nazionale. A che punto è la transizione ecologica. Cosa stanno facendo le aziende italiane per contribuire a tenere insieme le azioni necessarie a contrastare il cambiamento climatico con l’innovazione e gli investimenti necessari a migliorare la competitività nei mercati di riferimento. Quai strategie di lungo periodo possono far interagire innovazione e sostenibilità. Domande e altrettante risposte nel nuovo evento per il ciclo Adnkronos Q&A ‘Transizione green, investimenti e strategie’, in agenda martedì 29 ottobre al Palazzo dell’Informazione di Roma.

Ad aprire i lavori il direttore dell’Agenzia Davide Desario, a moderarli i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli.

Due interviste, in apertura e in chiusura, faranno da cornice alle sessioni in cui saranno impegnati i vertici di importanti aziende: dal settore finanziario al largo consumo, dalla digitalizzazione ai protagonisti della mobilità sostenibile.

La prima intervista, al direttore scientifico di Asvis Enrico Giovannini, farà il punto sullo stato di avanzamento, e sui ritardi, dell’agenda 2030. La seconda, al ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, si focalizzerà sulla politica economica e le scelte del Governo.

Sarà presentata e discussa una rilevazione condotta nelle ultime settimane con gli utenti della piattaforma editoriale Adnkronos, sito web e social network. Emerge la percezione rispetto alle implicazioni diretta della transizione green sulla vita quotidiana: dall’utilizzo dell’auto elettrica alle scelte di acquisto orientate alla sostenibilità.

Ecco il form per partecipare all’evento:

https://adnk.news/TrasformazioneGreen