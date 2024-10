Inflazione in calo: l’Istat conferma il rallentamento a settembre 2024

Nel mese di settembre 2024, l'Istat ha confermato un rallentamento dell’inflazione, con un aumento dello 0,7% su base annua, in diminuzione rispetto al +1,1% registrato nel mese precedente. Su base mensile, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic) ha mostrato una flessione dello 0,2%, confermando così i segnali di rallentamento emersi nella stima preliminare.

Il calo del tasso d’inflazione riflette in gran parte l’evoluzione dei prezzi dei beni energetici, che hanno subito una contrazione dell’8,7%, più marcata rispetto al -6,1% di agosto. Anche i prezzi dei servizi ricreativi, culturali, per la cura della persona e del trasporto hanno contribuito alla frenata dell’inflazione. Tuttavia, nonostante il rallentamento complessivo, il settore alimentare ha mostrato un lieve aumento, con il "carrello della spesa" in crescita dell'1,0% rispetto allo 0,6% del mese precedente.