Regione e procura generale al lavoro per potenziare il personale degli uffici giudiziari

Si è svolto questa mattina un incontro tra la Regione Piemonte e la Procura generale di Piemonte e Valle D’Aosta per affrontare in modo sinergico la criticità legata alla carenza di personale degli uffici giudiziari.



Nell’ambito delle attività di pianificazione e potenziamento degli organici amministrativi, la Regione Piemonte, attraverso i propri uffici, si è resa disponibile ad approfondire fin da subito un percorso graduale affinché le graduatorie dei concorsi regionali siano utilizzabili anche da parte della Procura generale.



Parallelamente, per rafforzare questa azione sinergica, la Regione si confronterà con le altre istituzioni, in particolare Città metropolitana e Comune di Torino, sulla possibilità di costruire un percorso condiviso con l’obiettivo di far fronte comune e garantire l’attività di un servizio fondamentale per la comunità.



“Già nel 2023 la Regione Piemonte aveva siglato con il Ministero della Giustizia un accordo quadro volto a supportare con tutti gli strumenti idonei le attività degli Uffici giudiziari presenti sul nostro territorio - dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Un modello che è nostra volontà prendere come punto di riferimento per proseguire nella collaborazione istituzionale, in sinergia con la Procura generale ma anche con le altre amministrazioni del nostro territorio per garantire un presidio prioritario a servizio di tutti i cittadini”.