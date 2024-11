Storie terrificanti in miniera in Valle Antrona

Un viaggio nelle viscere della montagna per andare alla scoperta delle difficili condizioni di vita e di lavoro dei minatori, delle fatiche a cui erano sottoposti e delle paure che vivevano quotidianamente. Venerdi 1 e sabato 2 novembre la miniera del Taglione, in località Prabernardo ad Antrona, apre al pubblico per l'iniziativa "Terrificanti storie di miniera" che farà conoscere la storia dell'estrazione dell'oro in Valle Antrona.

Per entrambe le giornate sono prevista due turni di visita, uno al mattino e uno nel pomeriggio, in partenza rispettivamente alle ore 10.00 e alle ore 17.00 dal parcheggio della frazione Prabernardo (ritrovo 15 minuti prima). Le Guide minerarie accompagneranno il pubblico: dopo aver percorso a piedi il breve tratto che conduce all'imbocco della galleria ci si addentrerà nelle viscere della montagna indossando il caschetto protettivo e la lampada frontale forniti dall'organizzazione.

Nelle stesse giornate, dalle ore 14.00 alle 15.30, vi sarà anche la possibilità di visitare il Centro di Documentazione delle miniere della Valle Antrona in paese, che sarà animato dall'attività per bambini "I silenziosi abitanti della miniera: i pipistrelli" con laboratorio creativo.