Da Toscana e Liguria a inondazioni Valencia, stesso ciclone responsabile del disastro

(Adnkronos) - Quello che ha colpito oggi la Spagna - con le inondazioni che hanno colpito in particolare Valencia - "è lo stesso ciclone che ha portato l'ondata di maltempo nei giorni scorsi e che provocato le alluvioni disastrose che abbiamo visto in Toscana, Liguria e sulle regioni del nord est. Ciclone che quindi si è spostato sulla penisola iberica, con moto retrogrado verso ovest traendo energia dal Mar Mediterraneo che è ancora molto caldo, qui si è rafforzato e ha scatenato quelle alluvioni che abbiamo visto". Così all'Adnkronos Mattia Gussoni meteorologo de 'iLMeteo.it'.

"Nei prossimi giorni sull'Italia è in arrivo un campo di alta pressione quindi tempo stabile e mite - continua Gussoni - e non dimentichiamo che siamo ll'inizio di novembre e avremo temperature al centro sud ancora sui 24, 25 gradi durante il giorno. Purtroppo le due cose sono collegate, quando fa troppo caldo poi facciamo i conti con le alluvioni, perché più caldo significa maggiore evaporazione dei mari che è la vera energia potenziale in gioco di questi eventi distruttivi".