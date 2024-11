Approvato in Senato il decreto legge Montagna, Panza: "Importante sostenere le comunità montane"

Il Senato ha approvato il disegno di legge Montagna, volto a riconoscere e promuovere i territori montani italiani. Soddisfazione, per il risultato, da parte di Alessandro Panza, ex europarlamentare e responsabile del dipartimento Lega aree montane.

“Il provvedimento – dichiara - mira a sostenere le comunità montane con iniziative per contrastare lo spopolamento, migliorare i servizi pubblici come istruzione e sanità, e promuovere la digitalizzazione. Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con oltre 200 milioni di euro, sarà un sostegno iniziale”.

Panza ha seguito la genesi della legge nel suo ruolo di consigliere per le politiche montane del ministro Calderoli.