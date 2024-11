Tempo di castagnata a Cisore

È tutto pronto a Cisore per l’annuale castagnata. Giunta alla sua 38esima edizione, inizialmente era in programma per il 20 ottobre, poi rinviata per il maltempo. L’appuntamento è quindi per domani pomeriggio, 3 novembre, a partire dalle 14.30. Ma il Comitato di Cisore invita già tutti a partire dalle 12.30 per il pranzo in compagnia a base di polenta, salamini e gorgonzola.