Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Situazioni imbarazzanti, contatti con picchiatelli, costernazioni e discussioni costelleranno l’andazzo di una settimana talmente variegata dall’arrivare a domenica con la testa squagliata. Vi capiteranno altresì cose strane oppure vi prenderete una pausa di riflessione prima di dare delle risposte di immane rilevanza. Siate contenuti nelle spese e chiarite una faccenda prima che prenda brutte pieghe… Gioie o ritrovi nel week end. Tendenza alle infiammazioni.

TORO: Vi attendono giorni impegnativi e così intensi dal non riuscire a rinvenire un minimo di quiete nel caos della quotidianità, così come tenderete a sbottare o a prendere per offesa personale dei discorsi mal interpretati e, come se non bastasse, un personaggio esiguamente saggio darà filo da torcere. Girate altresì alla larga da chi ha beccato l’influenza e aiutate chi sta attraversando un momento di difficoltà. Minuta arrabbiatura tra giovedì e venerdì. Domenica speciale.

GEMELLI: Apprestatevi ad una settimana incasinata nel corso della quale converrà affrontare a viso aperto le persone e i problemi, aguzzare l’ingegno, programmare minuziosamente le giornate al fine di non trovarvi nel week end con i nervetti saltellanti. Qualcheduno non si comporterà correttamente ma voi guardate, ignorate e degli stolti non vi curate, mentre una missiva vi stupirà… Siate pure prudenti sulla strada e state attenti a non inciampare. Sabato strampalato. Doloretti vaganti.

CANCRO: Se vi state ponendo un fracco di domande sappiate che la risposta l’avete a portata di mano: basterà infatti ascoltare il sesto senso e quasi certamente prenderete la direzione giusta. Un soggetto vi metterà in imbarazzo, farete un acquisto pazzo oppure comincerete ad organizzarvi per un dicembre veramente movimentato e fervente. Propensione a rompere oggetti o a prendere abbagli riguardo una faccenda privata o finanziaria. Auguri da porgere.

LEONE: “Tutto è bene ciò che finisce bene” sarà il vostro primo pensiero dopo esser passati attraverso il vaglio di una prova, cavandovela per mezzo pelo striminzito da un garbuglio, una complicazione, un guaio e, malgrado persistano ansie motivate dal lavoro, dalla vostra o altrui salute, dalle finanze e dai pagamenti che pressano, vi leverete un bel fardello... Partner da spronare e compere sfiziose o obbligatorie. Occhio a non beccare raffreddori o forme influenzali!

VERGINE: Vi aspetta una settimana incandescente nel corso della quale avrete un mucchio di faccende da sbrigare, animi da placare, idee da rassettare… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete, in casa sbufferete, tanto che rinvenire un po’ di pace sembrerà un miraggio, ma se vi date una calmata riuscirete a far tutto rimanendone soddisfatti. La quadratura di Giove potrebbe favorire delle improvvisate, uno spizzico di fiacca o un acciacco da curare.

BILANCIA: Una titubanza vi manderà in tilt rendendo confuse persino le faccende più semplici: se proprio vi trovate negli impicci chiedete aiuto a chi saprà tranquillizzarvi! Conti e portafoglio marcano “rossiccio” ma, se avete l’Ascendente in un segno di fuoco, potete tirarvi su una costola grazie ad un appoggio provvidenziale pur dovendo mostrarvi accorti nel firmare incartamenti. Il sestile di Marte invece facilita novità in ambito confidenziale ed un week end infuocato.

SCORPIONE: Ci sarà chi si permetterà di criticare il vostro operato malgrado vi siate sempre fatti in quattro per soddisfare le esigenze altrui… Ma non angustiatevi e fate spallucce: vedrete che presto, quadratura di Giove permettendo, tutto si aggiusterà. Fattibili delle incomprensioni con chi vi vive accanto, dei guizzi di stanchezza, un disturbo da curare, un incontro casuale e una delicata faccenda da sistemare. Sorprese o festeggiamenti singolari per chi compie gli anni.

SAGITTARIO: Non cavando mai farina da un sacco di carbone è inutile sprecare parole, sperare che gli imbecilli diventino saggi o far affidamento su incalliti contaballe… Marte però vi assiste: usate tale benevolenza celeste per potenziare le qualità, prendere in mano le redini della vostra libertà o trovare escamotage per rimediare ad uno sbaglio commesso da terzi. Prossimamente l’affanno e le soddisfazioni si alterneranno, mentre nel week end qualcuno vi sorprenderà!

CAPRICORNO: Procuratevi un vagone di pazienza e una catasta di ironia: serviranno a zittire chi è falsetto o si crede al di sopra delle parti… Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dare il giusto valore alle cose e alle persone, non fidarvi di chicchessia, non esagerare con la pignoleria, gustare l’attimo fuggente, non prendervela per niente. Taluni si troveranno con una persona enigmatica ed estrosa. Domenica interessante. Infreddature.

ACQUARIO: Stupefacente questo primo quarto di Luna che il 9 novembre si forma nella vostra costellazione… Approfittate di tal indulgenza astrale al fine di riequilibrare un settore zoppicante, cavarvi un pallino, dare un input al solito tran tran e trarre saggezza da ogni esperienza. Qualche nativo avrà modo di intensificare un rapporto mentre altri prenderanno una cantonata causa una fiducia mal depositata… Non da escludere disturbi stagionali o uno stomaco in subbuglio.

PESCI: La vostra sensibilità è proverbiale e basta un nonnulla a ferirla, come succederà nei prossimi giorni quando qualcuno, comportandosi indelicatamente, vi lascerà di baccalà così come apprenderete, forse da curiosi o comari, cose che avreste preferito sapere dai diretti interessati. Per il resto i giorni saranno assai movimentati e non privi di imprevisti. La vostra tenacia invece verrà premiata per mezzo di ovazioni e traguardi tagliati. Capricci intestinali o contatti con dottori.

E che le stelle, brillando nell’oscurità, portino a tutti un po’ di serenità…