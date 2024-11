Coldiretti Piemonte, api: l’Ue approva contributi per l’alimentazione di soccorso

La Commissione Europea ha approvato la richiesta dell’Italia, fortemente sollecitata da Coldiretti che ha più volte posto all’attenzione del MASAF la questione, per l’introduzione di un contributo per le spese di alimentazione, sostenute dagli apicoltori, per salvare le api. E’ quanto afferma Coldiretti Piemonte rispetto a quanto potranno richiedere le imprese apistiche a partire dal 2025.

“Il via libera è arrivato con l’approvazione da parte della Commissione Ue della modifica del Piano strategico della Pac 2023-2027 dell’Italia - spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. L’intervento sarà compreso nel piano nazionale con la possibilità di intervenire attraverso l’alimentazione di soccorso a sostegno delle maggiori spese per la nutrizione degli alveari. Un risultato molto importante per cui Coldiretti ha lavorato fortemente con Bruxelles poiché, visti i cambiamenti climatici in atto, le nostre imprese si trovano sempre più a dover intervenire con l’alimentazione di soccorso. Un nuovo importante strumento per il contenimento dei costi sostenuti dagli apicoltori per salvare le api durante le annate critiche dal punto di vista del clima”.