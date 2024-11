Vigili del Fuoco, concluso il corso regionale sull’utilizzo dell’autoscala

Dal 4 all’8 novembre si è svolto presso il Comando dei vigili del fuoco di Verbania il corso regionale di estensione per l’utilizzo dell’autoscala rivolto ad autisti in servizio permanente con comprovata esperienza alla guida di mezzi pesanti in soccorso.

Al modulo, della durata di una settimana, composto da una parte teorica e una pratica, hanno partecipato 10 discenti provenienti dai comandi Vvf del Piemonte di Biella, Novara, Verbania e Vercelli. Il personale discente, sotto la guida di 4 istruttori di patenti terrestri Vvf della regione, ha dimostrato di aver appreso le competenze tecniche e di essere in grado di movimentare autoscale e piattaforme aeree secondo gli standard di sicurezza previsti durante interventi di soccorso tecnico urgente.