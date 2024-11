Elia Cosentino brilla al gala Mgm di Milano: è la 21esima vittoria FOTO e VIDEO

Impressionanti la velocità e la precisione dei suoi colpi, qualità che hanno confermato ancora una volta il suo talento e la sua tenacia. "Non mi piace pensare come se fossimo già arrivati, preferisco vedere questo come un nuovo inizio - ha commentato il padre Luca, soddisfatto ma sempre proiettato al miglioramento continuo- . Abbiamo lavorato tanto, sia a livello aerobico e tecnico, sia, e soprattutto, sul piano mentale. Ogni successo ha un valore particolare, perché dietro c’è molta fatica e uno stress emotivo che va affrontato e superato. È questo impegno che rende ogni traguardo così speciale e gratificante".

Un ringraziamento va ai sostenitori che accompagnano e supportano ogni tappa di questo percorso. "Dedichiamo questo trofeo alla nostra famiglia, ci mettiamo sempre il cuore… il resto, se lo meritiamo, arriverà da sé'' ha detto il padre.

Cosentino ha anche riconosciuto la bravura del suo avversario, affermando che dal video del match si può constatare il livello elevato dell’incontro, come spesso accade nelle sue sfide.