Iacopino Christian conquista il titolo regionale di pugilato e accede ai Campionati Italiani Assoluti

I Campionati Regionali di Pugilato F.P.I. si sono svolti sabato 2 e domenica 3 novembre a Novarello (NO), presso il Villaggio Azzurro in via Dante Graziosi 3. L'atleta Iacopino Christian, della Società Sportiva Ossolana Athletic Club, guidato dal Maestro Zambelli, ha partecipato nella categoria -71 kg Youth (17-18 anni). Dei 7 pugili piemontesi iscritti al torneo, tre si sono ritirati per il livello molto elevato degli avversari.

Sabato sera, Iacopino ha affrontato un avversario molto forte, il pugile Attanasio Davide della scuola CRAL di Aosta. L'incontro, composto da tre riprese da tre minuti, è stato spettacolare, con Iacopino che ha dominato la sfida. Il pubblico e gli addetti ai lavori hanno definito questa la miglior performance della serata per l'alta qualità tecnica dimostrata da entrambi i pugili.

Il giorno successivo, Iacopino si è scontrato con Boulas Illyas della Fitness Boxe di Barge (TO), che aveva vinto il suo incontro precedente per KO tecnico alla terza ripresa. Durante la prima ripresa, entrambi i pugili si sono studiati, ma poi hanno dato vita a un incontro molto intenso. Nonostante l’altezza imponente di Boulas (oltre due metri), Iacopino ha combattuto con determinazione, colpendo ripetutamente il suo avversario al viso e al corpo. Nella seconda e terza ripresa, Boulas ha rischiato il KO tecnico, ma il match è stato chiaramente dominato da Iacopino, che ha vinto tutte e tre le riprese, conquistando il titolo di Campione Regionale e ricevendo gli applausi del pubblico.

Il Maestro Zambelli ha commentato: "Due ottime prestazioni da parte di Christian. Con queste vittorie, dopo la Coppa Piemonte vinta a giugno, ora accediamo ai Campionati Italiani Assoluti F.P.I., che si terranno a Loreto (AN) dal 19 al 24 novembre. Saranno presenti 19 pugili della stessa categoria e peso, vincitori delle rispettive regioni. Christian è un campione, si sta preparando da giugno e speriamo di fare un buon torneo. Un grande grazie al mio collaboratore, l'allenatore Nicolò Scarafile, per il suo supporto: il merito di questi successi è anche suo."