Halloween a Rumianca: un successo il percorso da brivido tra le vie del paese FOTO

Sabato 9 novembre, una giornata dal clima tipicamente autunnale ha fatto da sfondo all'evento di Halloween organizzato dal comitato San Giovanni di Rumianca, frazione di Pieve Vergonte. Il percorso a tema, che si è snodato tra le vie della piccola località, ha offerto un'opportunità unica non solo per divertirsi, ma anche per scoprire angoli nascosti e sconosciuti del paese.

Dalle ore 16:00 alle 19:00, con la luce del giorno che lentamente si è trasformata nell'oscurità della sera, i partecipanti hanno ricevuto una cartina all'inizio del percorso, con tappa finale al circolo della frazione. Il cammino, articolato in 15 tappe, ha guidato i viandanti in un'avventura "tenebrosa" tra angoli suggestivi, dove i visitatori sono stati accolti con piccoli rinfreschi e sorprese a tema.

Al termine del percorso, la festa è proseguita con una gustosa cena a base di polenta, salamini e gorgonzola, piatti che hanno soddisfatto grandi e piccini.

L'evento ha riscosso un'ottima partecipazione, con molti visitatori che hanno apprezzato la novità dell'iniziativa e la possibilità di immergersi in un'atmosfera unica. Il feedback positivo ricevuto ha confermato il successo dell'iniziativa, che si è distinta per l'impegno e la passione del comitato, in particolare delle donne che, con dedizione, hanno lavorato per mesi per rendere l'evento speciale.Alla luce del successo, Halloween a Rumianca diventerà un appuntamento fisso nel calendario del comitato