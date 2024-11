Al via i lavori di asfaltatura in alcune vie cittadine

Essendo stati appaltati lavori di rifacimento asfalto in alcune vie cittadine (importo complessivo di € 866.180,84), si informa che il prossimo 18 novembre si comincerà a cantierizzare Via Italia dal civico 4 all’incrocio con via Ravasenga, fino a fine lavori, si svolgeranno interventi sulla pavimentazione dell’intera carreggiata a carico dell’amministrazione comunale, mentre le vie limitrofe interessate dai lavori di posa fibra ottica saranno oggetto di contestuale ripristino definitivo del piano viabile come da autorizzazione rilasciata a carico delle Società esecutrici. Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra la viabilità subirà delle modifiche come segue: divieto di sosta 0-24 su tutta via Cappuccina via Italia con interruzione del transito in funzione dell’andamento del cantiere.

Nei prossimi giorni verrà altresì eseguito un intervento di manutenzione provvisoria della pavimentazione in via Facchinetti: la pavimentazione in pietra presenta in diversi punti evidenti cedimenti strutturali dello strato di fondo causando il distacco di lastre “trottatori” determinando una situazione di disagio alla circolazione stradale.

Le tempistiche di esecuzione per un ripristino definitivo risultano ridotte e non consentirebbero la realizzazione delle lavorazioni richieste.

Pertanto si prevede un intervento provvisorio mediante il riempimento in asfalto delle superfici ammalorate garantendo un’adeguata compattezza della pavimentazione per l’imminente stagione invernale mentre è prevista, per la stagione primaverile, la sistemazione definitiva con le lastre in pietra.

Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra la viabilità per il giorno 12 novembre 2024 dalle ore 7.00 a fine lavori subirà delle modifiche come segue: divieto di transito in via Ceretti da via Scapaccino, mentre sarà consentito alle autovetture presenti in via Ceretti e via Facchinetti l’uscita da via Ceretti (sensi unici alternati) su via Scapaccino.