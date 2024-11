Pallavolo, Serie D maschile: Pediacoop H24 Domo batte Gattinara

La partita è stata giocata sul filo di lana per i primi tre set, finiti tutti ai vantaggi, e con le due squadre che non si sono mai risparmiate e hanno dato vita ad una bellissima battaglia sportiva ricca di colpi di scena e scambi lunghissimi. Come detto, alla fine Domo ha avuto la meglio 3 a 1 con parziali di 25-22, 23-25, 30-28, 25-13.

Si parte nel primo set con Boschi in regia, opposto Pennati, schiacciatori De Grandis e Piroia, centrali Bracchi e Iaria, libero Turci M. La squadra inizia un po’ contratta e regala subito un break di 4 punti agli ospiti. Domo però ha la pazienza per continuare a lottare e intorno alla metà del set impatta il punteggio e poi mette il break decisivo per il 22 a 25 finale. Nel secondo set si riparte con la stessa formazione. Questa volta sono i domesi a portarsi avanti di 3 lunghezze e sembrano avere l’inerzia del match dalla loro parte. Tuttavia Gattinara è una squadra ostica e che mette in campo tutta la propria furbizia e la propria bravura, soprattutto nella fase muro-difesa. Le due squadre procedono così punto a punto. Entrano De Vito per Pennati, Mancuso per Turci, Sirocchi per Bracchi e Livera per Piroia. Alla fine il set va agli ospiti con il punteggio di 23 a 25.