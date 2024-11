Innovazione, terza edizione Tech transfer day a Roma Tor Vergata

(Adnkronos) - Un’opportunità unica per esplorare le sinergie tra tecnologia, innovazione e sostenibilità, mettendo in luce i risultati raggiunti dallo Spoke 2 che fa capo all’università di Roma Tor Vergata e le sue prospettive future: questo in sintesi è stata la terza edizione del Tech Transfer Day a Roma Tor Vergata. "Un grande aggregato di idee, innovazioni e rapporti tra le strutture di ricerca e le industrie, una fruttuosa sinergia tra mondo delle imprese e delle università hanno concorso al buon esito delle attività finora svolte nello Spoke 2. Questo ci permette di dire che l’ecosistema del progetto Rome Technopole sarà in grado di sviluppare prodotti e progetti con enormi potenzialità di generare ricadute a livello industriale anche oltre il termine del progetto Pnrr", così ha introdotto i lavori il rettore Levialdi Ghiron.

Questa edizione del Tech Transfer Day è stata orientata, grazie alle tavole rotonde e ai talk ospitati, alla rigenerazione delle città e il ruolo dell'intelligenza artificiale generativa. Quest'ultima, in particolare, viene esplorata come strumento per migliorare la condivisione dei dati e facilitare decisioni collaborative tra diversi attori. È stata presentata una hall tecnologica dedicata all'esposizione di prototipi nei settori della transizione digitale ed energetica, della salute e del biopharma, utilizzando tecnologie avanzate come Al, realtà aumentata e materiali performanti per rispondere alle sfide future.

“Con il TechTransferDay si presenta una parte significativa del patrimonio di attività sviluppate, dei risultati raggiunti e delle conoscenze acquisite sul trasferimento tecnologico con lo Spoke 2, del progetto Rome Technopole, di cui il nostro Ateneo è responsabile” - spiega Vincenzo Tagliaferri, professore ordinario Università di Roma Tor Vergata e membro CdA Fondazione Rome Technopole - “Penso emerga evidente il lavoro svolto sino ad oggi e come il nostro Ateneo sia preparato e strutturato per dare un contributo originale e concreto al consolidamento e al decollo dell’ecosistema dell’Innovazione della Regione Lazio nell’ambito del trasferimento tecnologico”.

Secondo Renato Baciocchi, prorettore al Trasferimento tecnologico dell’università di Roma Tor Vergata e responsabile dello Spoke 2 Rome Technopole, il “trasferimento tecnologico, la nuova imprenditorialità,

incubazione e accelerazione di impresa sono gli obiettivi dello Spoke 2 dell'ecosistema Rome Technopole, ai quali è stato dedicato oggi il secondo technology transfer day. Una giornata nella quale sono stati esposti i prototipi generati dai progetti di trasferimento tecnologico e i servizi che sono stati sviluppati a supporto della ricerca e della nascita e crescita di start-up e spin-off. I risultati presentati testimoniano la potenzialità dell'ecosistema Rome Technopole di diventare un riferimento regionale per il trasferimento tecnologico dai laboratori di ricerca fino all'applicazione industriale”.

Nella giornata del TechTransfer Day è stato annunciato il lancio della nuova edizione di Tèchne, il programma di accelerazione progettato nell’ambito dello Spoke 2.