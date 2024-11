Prime sciate probabili nel week end dell'Immacolata

Potrebbe essere Formazza, con la stazione del Sagesboden, a inaugurare la stagione sciistica 2024/2025. Almeno così si augurano i gestori, confidando in abbondanti nevicate e temperature rigide. Nevicate che, secondo le previsioni meteo, dovrebbero arrivare proprio nei prossimi giorni. L'abbassamento delle temperature, previsto proprio nelle prossime ore, dovrebbe essere accompagnato da nevicate in montagna e, nei giorni successivi, qualche fiocco potrebbe anche cadere in pianura.

Ottime notizie, dunque, per impiantisti ed appassionati: oltre ai centimetri di neve fresca che già hanno regalato una prima spolverata, con le basse temperature i cannoni sparaneve potranno operare e le piste potranno dunque essere innevate in maniera ottimale.

Sagesboden, dunque, potrebbe anticipare di qualche giorno, mentre per tutte le altre stazioni la data possibile di apertura potrebbe essere venerdì 6 dicembre. Così ipotizzano La Piana, Domobianca365 e Macugnaga, con Belvedere e Monte Moro. Per San Domenico invece, dove proseguono i lavori di realizzazione della nuova cabinovia, bisognerà attendere il periodo di Natale. Anche a Cheggio si prevede di aprire sabato 7 dicembre.

La prima spolverata dei giorni scorsi ha sicuramente svegliato la voglia di sci negli appassionati che, come confermano da diverse stazioni, hanno ripreso l'acquisto degli skipass stagionali, ancora in prevendita e con tariffe agevolate.