Valle Vigezzo, cinque paesi in festa per don Gabriele FOTO

Le comunità parrocchiali di Malesco, Craveggia, Finero, Vocogno e Zornasco hanno accolto oggi il nuovo parroco. Don Gabriele Vitiello ha fatto il suo ingresso ufficiale alle 14.30, a Malesco, dove è stato organizzato, davanti al municipio, un saluto di benvenuto da parte del sindaco Enrico Barbazza e del collega di Craveggia, Paolo Giovanola. Poi tutti in corteo fino in chiesa, accompagnato dalle note dell’ultracentenaria Banda Musicale Alpina di Malesco, per la Santa Messa.