Il Caveau di Domocentro ospita una nuova esposizione dedicata alla città

Il Caveau di Domocentro torna ad essere protagonista della vita culturale della città di Domodossola come spazio espositivo che accoglie in un luogo unico nel suo genere opere, idee ed emozioni. L’occasione, questa volta, è una mostra del fotografo ossolano Massimo Stringara dal titolo “Domus Oxila”: si tratta dell’evento conclusivo di un lungo anno di festeggiamenti per il 50° anniversario della società assicurativa Spinella & Tamini, che proprio nella città di Domodossola ha iniziato il proprio percorso di impegno, passione e legame con il territorio. Per celebrare questo importante traguardo, Domocentro – con il patrocinio di Spinella & Tamini, Unipolsai, Pro Loco e città di Domodossola - promuove la mostra di Massimo Stringara, che con i suoi scatti ritrae gli scorci più antichi e caratteristici della città.

Le fotografie dell’artista vengono esposte nel Caveau, un luogo simbolo di sicurezza e protezione, che oggi è stato riconvertito in uno spazio culturale in grado di custodire non solo opere di valore materiale, ma anche le idee e le storie che nascono dall’incontro tra arte, comunità e memoria.

“Domux Oxila” è il nome con cui gli antichi abitanti dell’Ossola indicavano il capoluogo, che nei secoli ha poi preso il nome di Domodossola. Le fotografie di Stringara accompagnano dunque i visitatori in un viaggio nel tempo nella storia e nell’identità della città. Le immagini esposte non sono solo documenti del passato, ma finestre su emozioni e memorie che vivono ancora oggi nei suoi vicoli, nelle sue piazze, e nella sua comunità.

La mostra sarà inaugurata con un vernissage venerdì 6 dicembre alle 18.00 e rimarrà poi visitabile fino al 12 gennaio 2025 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.