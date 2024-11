La rassegna "Di donne e di montagna" ospita irene Borgna

Prosegue la rassegna “Di donne e di montagna”, realizzata dalla Pro Loco di Villette in collaborazione con il Cai Vigezzo. Il prossimo appuntamento è per domani, venerdì 29 novembre, alle 16.45 in sala consigliare.

“Avremo come ospite Irene Borgna, una scrittrice (della Valle Gesso, nel cuneese) che prima di tutto è una professionista e un'appassionata di montagna e ci parlerà di un tema molto particolare e di cui non si parla frequentemente: l'inquinamento luminoso – spiegano gli organizzatori -. Il suo libro "Cieli neri, come l'inquinamento luminoso ci sta rubando la notte" è sia un racconto di un viaggio alla ricerca dei luoghi dove il cielo è più nero e ricco di stelle, sia una preziosa occasione di riflessione su come certe tipologie di illuminazione notturna abbiano delle ricadute dannose su tutti noi. A seguire ci sarà una brevissima passeggiata, al limitare del paese, per scoprire con l’aiuto di Gim Bonzani, le stelle che brillano sopra di noi”. Infine, per chi lo desiderasse, è possibile cenare in compagnia alla locanda “Lo Scoiattolo” (tel. 0324.97009).