Alberto Virgili, espulso dalla maggioranza, continuerà a sostenere la lista Pizzi

Il consigliere Alberto Virgili è stato espulso dalla maggioranza, ma continuerà a sostenere la lista di Lucio Pizzi. Lo ha ribadito lo stesso Virgili ieri sera in apertura del consiglio comunale di Domodossola.

“Ho ritenuto utile, proficuo e giusto – ha detto Virgili – andare avanti e votare le delibere della lista Lucio Pizzi Sindaco, visto che sono stato eletto all'interno di quella lista. Ho creduto e credo nella bontà del programma elettorale che fin dall'inizio ho sposato. Mi sento responsabile del mio ruolo e mantengo coerenza”.

Virgili il mese scorso era stato espulso dalla maggioranza dal sindaco Lucio Pizzi per un fatto accaduto alle elezioni provinciali di fine settembre. In quell'occasione, il consigliere domese anziché votare Paola Besana, componente di maggioranza in consiglio comunale, aveva dato il suo voto a Rino Porini. Formalmente, quindi, Alberto Virgili continuerà a far parte della maggioranza in quanto il regolamento non prevede l'espulsione, il suo allontanamento è solo dal confronto politico all'interno della maggioranza.