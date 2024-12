"Vivi Alto Piemonte": la camera di commercio promuove i tesori del territorio

Esperienze coinvolgenti tra natura, cultura, enogastronomia e tradizioni: l’Alto Piemonte è il luogo ideale dove viverle, grazie alla ricchezza delle sue attrattive. Per farle conoscere sempre di più la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte promuove il progetto "Vivi Alto Piemonte – Un Mosaico di Meraviglie".

“L’iniziativa intende raggiungere un pubblico vasto e diversificato, attraverso un’attenta strategia di comunicazione, per far conoscere e riscoprire un territorio a cui non manca davvero nulla”, commenta Fabio Ravanelli, presidente dell’ente camerale. “L’area nordorientale del Piemonte è la meta ideale sia per chi cerca gite di prossimità sia per chi desidera una vacanza più lunga, grazie a un patrimonio straordinario composto da tanti tasselli, dall’incanto dei paesaggi naturali al fascino del patrimonio storico e artistico, dalla cucina autentica alla vivacità delle tradizioni locali, che costituiscono un vero e proprio mosaico di meraviglie”.

Le bellezze di Biella, Novara, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola verranno raccontate attraverso azioni specifiche dedicate ai luoghi più iconici, agli elementi meno noti e alle esperienze esclusive che caratterizzano l’offerta turistica di questo territorio. Tra le attività previste dal progetto, realizzato con il supporto del Distretto Turistico dei Laghi e dell’Atl Terre dell’Alto Piemonte, vi è anche la realizzazione di una landing page, raggiungibile all’indirizzo www.vivialtopiemonte.it dove prossimamente verranno pubblicate le iniziative in corso e quelle future. Maggiori informazioni sull’iniziativa possono essere richieste alla Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it).