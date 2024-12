Montagna, Ravello (FdI): "Ulteriori 2,3 milioni alle Unioni Montane"

"Con ulteriori 2,3 milioni di euro del Programma per la Montagna 2024, diamo alle Unioni Montane uno strumento ulteriore per liberare le potenzialità dei territori”. Ad affermarlo Roberto Ravello, vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte e Presidente della I Commissione Bilancio. “Le Unioni potranno procedere alla presentazione delle schede progettuali entro il 15 gennaio 2025 – continua Ravello – e i progetti potranno riguardare un ampio spettro di interventi: dal dissento idrogeologico all’edilizia scolastica, passando per la manutenzione delle strade comunali e degli alpeggi, la prevenzione e la lotta degli incendi boschivi, il trasporto scolastico e la valorizzazione delle risorse energetiche locali. A ciò si aggiungeranno, il prossimo anno, nuovi bandi con fondi provenienti dal Fosmit, il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, per esempio per l’acquisto di defibrillatori e il recupero dei terrazzamenti”.

“La Montagna – conclude Ravello – è un territorio complesso, composto da tante tessere: alcune sono opportunità, altre sono sfide. A noi il compito di eliminare la vulnerabilità e le pressioni fiscali, come invecchiamento, spopolamento e desertificazione dei servizi, e di creare, viceversa, opportunità di sviluppo e di valorizzazione, sempre nel rispetto di equilibri ambientali giocoforza precari”.