"Carlo Bossone, vita di montagna tra colori e sapori" arriva a Domodossola

Lunedì 9 dicembre 2024, alle ore 17:00, Domodossola ospiterà la conferenza di presentazione della mostra multisensoriale "Carlo Bossone, vita di montagna tra colori e sapori", un evento che promette di immergere i visitatori nell'affascinante mondo delle Alpi attraverso gli occhi dell'artista Carlo Bossone. La conferenza si terrà presso l'Atelier Carlo Bossone in Corso Moneta 4, dando il via a un’esperienza che celebra la montagna non solo visivamente, ma anche attraverso l'olfatto, il gusto e il tatto.

Questa mostra rientra nel programma della settima edizione del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024, un concorso letterario che si propone di avvicinare i giovani e la cittadinanza alla cultura alpina, alla letteratura di montagna e alle problematiche legate alla vita nelle Alpi. Il progetto è organizzato dall’Info-Point di Domodossola della Convenzione delle Alpi, gestito dall’Associazione Ars.Uni.Vco Ets, in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, e l’Ufficio Scolastico IX – ambito territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola.

L’esposizione, resa possibile grazie al sostegno della Fondazione comunitaria del Vco Ente Filantropico e numerosi sponsor locali, come Gruppo Tosco Marmi, Minerali Industriali, Gal Laghi e Monti del Vco e l’Associazione culturale Mario Ruminelli, vuole essere un momento di riflessione e condivisione sulla vita e le tradizioni delle montagne, così come sulla loro rappresentazione artistica.

L’ingresso alla conferenza è gratuito e aperto a tutti gli interessati, offrendo un'opportunità unica per scoprire il progetto prima dell’apertura ufficiale della mostra, che si preannuncia come un’affascinante fusione di arte, natura e gastronomia alpina.