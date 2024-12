Premio Info-Point, due eventi per celebrare la Giornata della montagna

Da lunedì 9 a mercoledì 11 dicembre Verbania e Domodossola ospitano diversi importanti eventi che rientrano nel programma della settima edizione del premio Info-Point Leggere le Montagne e che nascono con l’obiettivo di dare risalto alla Giornata internazionale della Montagna nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il concorso letterario, organizzato dall’Info-Point di Domodossola della convenzione delle Alpi, gestito dall’associazione Ars.Uni.Vco Ets, in collaborazione con il segretariato permanente della convenzione delle Alpi, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna e l’ufficio scolastico IX – ambito territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola, racchiude anche quest’anno dei momenti culturali pensati per tutta la cittadinanza e in particolare per gli studenti e le studentesse degli Istituti scolastici del Vco.

Grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico e agli sponsor Gruppo Tosco Marmi, Minerali Industriali, Gal Laghi e Monti del Vco e associazione culturale Mario Ruminelli, questa edizione vuole portare ancora di più tra gli studenti delle scuole e tra la cittadinanza, la letteratura alpina, la cultura della montagna e l’attenzione per le tematiche legate alla vita nelle Alpi.

Due eventi dal titolo “L’abbraccio selvatico delle montagne”, sono rivolti esclusivamente agli studenti e alle studentesse degli istituti scolastici di secondo grado che incontreranno il geografo e scrittore Franco Michieli: lunedì 9 dicembre alle ore 11.20 all'IIS "L. Cobianchi" di Verbania e martedì 10 dicembre alle ore 11.00 all'IIS Marconi-Galletti di Domodossola.

Durante questi eventi parteciperanno anche Alenka Smerkolj, segretaria generale della convenzione delle Alpi, Stefano Chelo, project officer del segretariato permanente della convenzione delle Alpi e la presidente di Ars.Uni.Vco Ets nonchè direttrice di Upontourism Stefania Cerutti.

L’appuntamento di lunedì con la cultura delle Alpi sarà registrato e andrà in onda su Vco Azzurra TV mercoledì 11 dicembre alle ore 18.15, per celebrare la Giornata internazionale della Montagna. Sarà l’occasione per tutti gli interessati di sentire dalla viva voce di Michieli le sue avventure attraverso il suo libro “L’abbraccio selvatico delle Alpi. Storia di una traversata alpinistica sotto il sole e le stelle, dall'adolescenza verso l'ignoto”. Da qui non potranno che sbocciare tanti spunti e riflessioni sull’essere umano e sulla grandezza della natura.

“Per sensibilizzare ed educare alla bellezza delle terre alpine, e alla tutela di questo prezioso patrimonio dell’umanità, è necessario e anche entusiasmante continuare a parlarne con tutti e soprattutto con i giovani – commenta Stefania Cerutti -. In qualità di presidente dell’associazione, e di geografa dell’Università del Piemonte Orientale, sono molto lieta di ospitare come nostro relatore Franco Michieli, geografo e scrittore che si dedica con passione alla conoscenza delle montagne e della natura; lo ringraziamo perché saprà sicuramente dar voce a questa sua passione e a trasmetterla ispirando tutti quelli che avranno il piacere di ascoltarlo”.