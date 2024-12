Fisiodelta: punto di riferimento per la medicina specialistica e la riabilitazione

Non solo un centro di riabilitazione autorizzato dalla Regione Piemonte, ma anche un poliambulatorio d’avanguardia dedicato alla medicina polispecialistica. Fisiodelta, situato a Domodossola, da un anno nella galassia del Gruppo Altair del presidente Paolo Zanghieri, si rinnova per ampliare la propria offerta sanitaria, rispondendo con competenza alle esigenze che spesso la sanità pubblica non riesce a soddisfare. La struttura si avvale di un’équipe multidisciplinare altamente qualificata e di tecnologie mediche di ultima generazione.





“Da circa un anno abbiamo intrapreso una nuova fase di sviluppo – spiega la dottoressa Anna Annita Pacico, direttore sanitario di Fisiodelta – e ci prepariamo ad affrontare il 2025 con un’offerta ampliata e innovativa. Il nostro obiettivo è garantire ai pazienti un percorso di cura integrato e personalizzato, ponendo al centro la riabilitazione, la prevenzione e il benessere globale.”



Fisiodelta si distingue per la sua costante ricerca di soluzioni avanzate in ambito medico e riabilitativo. La gamma dei servizi offerti si articola in cinque aree principali: medicina specialistica, diagnostica, fisioterapia e osteopatia, palestra riabilitativa e servizio infermieristico.





Il servizio infermieristico rappresenta un elemento fondamentale dell’offerta, garantendo assistenza continua e qualificata ai pazienti.



Gli ambulatori di medicina specialistica comprendono numerose discipline, tra cui fisiatria, posturologia, ortopedia, chirurgia vertebrale e neurochirurgia, chirurgia della mano e del gomito, cardiologia, dietologia, gastroenterologia, senologia, neurologia e urologia, garantendo un’ampia copertura delle principali esigenze mediche del nostro territorio.





A queste si affiancano terapie innovative come ossigeno-ozonoterapia, onde d’urto, agopuntura, mesoterapia, omeopatia, infiltrazioni articolari e litoclasia.



Completa l’offerta una palestra attrezzata per la riabilitazione e la ginnastica, insieme al servizio di medicina dello sport. Tra i trattamenti esclusivi della struttura spicca la riabilitazione del pavimento pelvico, che integra ossigeno e acido ialuronico per risultati ottimali.



“Attualmente i tempi di attesa per le prestazioni non superano i sette giorni – sottolinea la dottoressa Pacico – e stiamo lavorando per ridurli ulteriormente, assicurando una risposta tempestiva alle necessità dei nostri pazienti.”



Fisiodelta si trova a Domodossola, in Regione alle Nosere 31.

Per informazioni: telefono 0324/46073

E-mail: info@fisiodelta.it