Vco terza provincia con più denunce per truffe e frodi informatiche

Nel Vco sono tante le truffe e le frodi informatiche e non scarseggiano nemmeno le estorsioni. Per il resto siamo abbastanza “sicuri”. Lo rivela il “Sole 24” Ore nell’indice sulla criminalità italiana 2024 pubblicato in queste ore e valutato in base al numero di denunce ogni 100mila abitanti presentate l’anno scorso.

I reati nel nostro Paese, così si apprende, tornano a salire, ma non sarebbe scattata ancora la soglia dell’allarme. Nella graduatoria generale la provincia del Vco si piazza al 83° posto, con 2.733 denunce. E tra i reati più denunciati dai cittadini del Verbano Cusio Ossola, che si issa suo malgrado al terzo posto in Italia, ci sono appunto le truffe e le frodi informatiche, con 753 denunce nel 2023, mentre siamo al 13° nelle estorsioni (24,1 ogni 100mila ab.). E ancora: al 17° per gli omicidi colposi (3,9), al 18° nei delitti informatici (67,6 ogni 100mila/ab.) e al 24° per associazione per delinquere (0,7).

Così il Vco in tutti gli altri dati del Sole: 34° per omicidi volontari consumati (0,7 denunce ogni 100mila ab.), 101° negli infanticidi (0), 106° nei tentati omicidi (0), 24° nelle violenze sessuali (12,4), 36° nello sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (2,0), 96° nei furti con strappo (3,9), 35° nelle minacce (126,8), 71° nei furti con destrezza (45,5), nelle 26° percosse (32,5), 19° nelle lesioni dolose (128,1), 44° nei danneggiamenti (401,7), 53° negli incendi (7,8), 102° nei furti (479,7), 82° nei furti di ciclomotori (4,6), 106° nei furti di auto in sosta (18,2), 88° nei furti di motociclo (3,3), nei 104° furti di auto (11,7), nei 85° furti in esercizi commerciali (54,0), nei 100° furti in abitazione (82,6), 76° nelle rapine (15,6), 83° nelle rapine in abitazioni (2,0), 96° nelle rapine in esercizi commerciali (1,3), nelle 93° rapine in pubbliche vie (3,9), 102 nelle rapine in banca (0), 61° negli stupefacenti (41,6), 81° nello spaccio (22,8), 101° nelle associazione di tipo mafioso (0,0), 28° nelle contraffazione di marchi e prodotti industriali (5,2), 101° nel contrabbando (0,0), 104° nell'usura (0,0) e 103° nelle rapine in uffici postali (0,0).