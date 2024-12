Salva la ditta di estintori Fratelli Cutrone grazie a un contratto di affitto di azienda di Altair Spa

Altair Spa, holding di Gruppo Altair, comunica di aver formalizzato in data 06/12 un contratto di affitto dell’azienda F.lli Cutrone Estintori srl dal curatore della liquidazione giudiziale dott. Riccardo Sappa. L’affitto d’azienda si è reso necessario allo scopo di garantire la continuazione dell’attività di impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro. E’ salva quindi una realtà imprenditoriale dall’importante know how che proseguirà la sua attività grazie ad una riorganizzazione funzionale ed al potenziamento della rete commerciale e di assistenza al cliente. Restano quindi attivi tutti i contratti in essere con i numerosi clienti che verranno raggiunti in questi giorni da una comunicazione specifica.

“La F.lli Cutrone estintori” è un’azienda che opera da anni in un settore di nostro interesse – comunicano i dirigenti di Gruppo Altair – e l’affitto d’azienda era un passaggio obbligato per garantire futuro al marchio ed ai lavoratori.” Si tratta di un nuovo investimento di Gruppo Altair che negli ultimi anni ha iniziato a differenziare il suo business investendo molto nel territorio nel quale è nato: Domobianca, San Domenico, Eliossola e Fisiodelta sono solo alcune delle società del Gruppo nate nel Verbano Cusio Ossola e controllate oggi da Altair Spa.

“Stiamo cercando in questi giorni di dare nuova energia all’azienda – concludono da Altair – perché siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per consolidare la sua presenza sul mercato e per sviluppare ulteriormente il suo raggio d’azione”.