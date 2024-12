uBroker Spa sbarca nel settore dei videogames investendo 1mln di euro nella torinese Memorable Games

‘uBroker Spa’, protagonista ormai da 10 anni nel settore dell’energia, è pronta a stupire di nuovo facendo il proprio ingresso nell’affascinante mondo dei videogames. L’azienda piemontese fondata nel 2014 da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani ha acquisito il 49% di ‘Memorable Games’, software house torinese che entra ufficialmente a far parte della holding Utilia. L’investimento, pari a un milione di euro, inaugura con ottime e altrettanto solide premesse una collaborazione strategica che punta a trasformare il panorama italiano e internazionale dell’industria video-ludica.

Questa partnership conferma e rafforza ulteriormente la lungimiranza e l’avanguardismo imprenditoriale di ‘uBroker’, da sempre attenta a cogliere i maggiori trend economici del momento in un’ottica di costante diversificazione e crescita tecnologica. La scelta è ricaduta su ‘Memorable Games’, precedentemente nota come ‘Mixedbag Srl’, uno studio di sviluppo distintosi nel corso degli anni per il proprio approccio innovativo. Dalla realtà aumentata di Secret Oops! al recentissimo On Your Tail, l’innovativo hub torinese conferma la propria vocazione di realtà in prima linea nella creazione di esperienze di gioco uniche e memorabili.

Il lancio di On Your Tail è previsto per lunedì 16 dicembre sulla piattaforma Steam e lo stesso giorno il videogioco verrà presentato ufficialmente presso l’headquarter di ‘uBroker’ a Collegno, con un party celebrativo ricco di sorprese.

Ambientato nel pittoresco villaggio ligure di Borgo Marina, On Your Tail segue le avventure dell’intrepida Diana, una studentessa di Torino, alla ricerca della vacanza estiva perfetta. Per uno spirito curioso come il suo, questo significa tre cose: esplorare la nuova cittadina facendo la conoscenza dei suoi eccentrici abitanti, rilassarsi con alcune delle attività ricreative della zona e indagare sui più intriganti misteri che Borgo Marina nasconde. On Your Tail arriverà anche su Nintendo Switch a febbraio 2025. L’uscita sulla famosa console portatile è frutto di una collaborazione con Nintendo.

Questa sinergia tra due realtà leader nei rispettivi settori promette di rivoluzionare il modo in cui le persone vivono il tempo libero e l'intrattenimento digitale, sfruttando al meglio le competenze di entrambe le aziende.

Così Cristiano Bilucaglia, Presidente di ‘uBroker Spa’: “Siamo davvero entusiasti di entrare nel mondo dei videogiochi con questa partnership. Una sinergia che è di fatto un passo audace verso il futuro grazie all’unione di due settori apparentemente distanti, ma profondamente interconnessi. L'innovazione tecnologica, infatti, è il nostro comune denominatore. Siamo certi che, combinando forze e competenze reciproche potremo creare esperienze di gioco uniche e coinvolgenti, alimentate da soluzioni energetiche sempre più sostenibili. Immaginate un mondo in cui i videogiochi oltre a intrattenere, diventano anche un ponte verso un futuro più verde, creando consapevolezza ambientale ed efficienza energetica. Grazie a questa collaborazione esploreremo nuove frontiere e avremo la possibilità di matchare skills verticali per amplificare la risonanza dei nostri prodotti e servizi. Siamo pronti a investire in tecnologie all'avanguardia, a creare nuovi posti di lavoro e a contribuire alla crescita di due settori in continua evoluzione. Con ‘Memorable Games’, stiamo scrivendo un nuovo capitolo, probabilmente il primo con queste caratteristiche, e in special modo con un potenziale inedito e rivoluzionario tanto nel settore energetico che in quello dei videogiochi in Italia e oltre”.

Mauro Fanelli, CEO di Memorable Games: “Come buona parte degli studi indipendenti italiani Memorable Games è nata grazie al lavoro dei due soci originali, e si è sviluppata bootstrapped per oltre dieci anni senza ricevere supporto esterno. Da molto tempo eravamo alla ricerca del partner ideale con il quale portare l’azienda a un livello superiore e abbiamo trovato in Cristiano e uBroker il match perfetto, capace di comprendere e credere in un settore unico dalle grandi potenzialità, nel quale però gli investimenti da parte di realtà italiane sono al momento pressoché inesistenti.

Abbiamo vissuto anni di forte crescita con la produzione di On Your Tail ed è necessario più che mai dotare l’azienda delle risorse e del supporto necessario per garantirne l’ulteriore sviluppo in un mercato complesso quale quello dei videogiochi. Il nostro obiettivo è puntare a produzioni sempre più ambiziose, che possano lasciare il segno nel mercato globale dei video games, un mercato in cui le realtà italiane indipendenti ancora devono esprimere il loro pieno potenziale. Ci auguriamo di vedere più spesso operazioni di questo tipo da parte di investitori e aziende strutturate per dare valore agli incredibili talenti presenti nel nostro paese.”

L’investimento, inoltre, assicurerà a Memorable Games le risorse necessarie per accelerare lo sviluppo di nuovi progetti, come On Your Tail, e per espandere ulteriormente la propria presenza sul mercato globale. La collaborazione si presenta come una straordinaria opportunità per amplificare l’impatto del talento creativo italiano e consolidare la posizione di entrambe le aziende come pionieri nei rispettivi settori.

Maggiori informazioni sul sito www.ubroker.it

A proposito di Memorable Games. Precedentemente conosciuta come MixedBag, è uno studio di sviluppo di videogiochi italiano pluripremiato, specializzato nella creazione e nello sviluppo di IP originali con un forte focus narrativo. Negli ultimi dieci anni abbiamo sviluppato e lanciato con successo una vasta gamma di giochi su tutte le piattaforme disponibili. Abbiamo iniziato con lo shooter Futuridium e il metroidvania forma.8, e in collaborazione con Apple, abbiamo creato Secret Oops!, esclusiva per Apple Arcade, il quale utilizza la Mixed Reality per offrire un'esperienza multigiocatore collaborativa senza precedenti. Ora siamo pronti a lanciare On Your Tail, un gioco unico ispirato a Shenmue, un mix tra open world investigativo e simulazione di vita ambientato in Italia.

A proposito di uBroker. È l ’innovativo gestore di energia elettrica e gas che rifornisce clienti privati e business di ogni entità sull’intero territorio nazionale. L’azienda ha iniziato la propria attività nel 2015, ma anche tra 30 anni si considererà giovane e all’avanguardia, flessibile e dinamica, per rimanere sempre al passo con i tempi che cambiano e supportare i clienti nel miglior modo grazie al mutevole mondo di internet. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il maggior grado di soddisfazione del cliente: con una fatturazione puntuale e ordinata, con delle piattaforme di facile accesso e gestione, concedendo al cliente il potere di verificare ogni dato tramite webAPP, aiutando il cliente a risparmiare con progetti dedicati.