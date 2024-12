Alle Casetti si punta su digitale e materie Stem

Valorizzare le competenze chiave europee e sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. All'istituto comprensivo “F.lli Casetti” di Crevoladossola, che per la scuola secondaria comprende la sede principale di Preglia e il plesso di Varzo, si lavora da sempre per rinnovare l'offerta formativa per formare giovani studenti e consentire loro di diventare cittadini responsabili. Un'azione, quella del personale docente e Ata, in cui sono ritenuti di primaria importanza i valori dell'inclusività, del rispetto, della solidarietà, condivisione, innovazione e miglioramento.

Alla scuola secondaria di Preglia sono previsti due tempi scuola: il tempo normale da 30 ore senza pomeriggi, e il tempo prolungato di 36 ore dal lunedì al venerdì con mensa e due rientri pomeridiani durante i quali gli studenti possono sperimentare attività di laboratorio coinvolgenti come il teatro e scenografie, cucina, creazione di oggetti artistici e saponi, uso della stampante 3d e del plotter da taglio, educazione motoria.

Alle Casetti grande importanza è rivolta allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Infatti, è prevista un'ora di informatica per tutti tre gli anni della secondaria, più l'utilizzo trasversale delle app, di Google Workspace guidato dagli insegnanti delle altre discipline, il patentino dello smartphone

Altro punto di forza è lo studio delle discipline tecnico-scientifiche (Stem), come matematica, scienze, tecnologia, arte e informatica con un approccio interdisciplinare e creativo: gli studenti hanno l'opportunità di avvicinarsi alla robotica, al coding, all'elettronica, mediante campus e corsi attivati grazie ai fondi Pon e Fers. Grazie ai finanziamenti del Pnrr e al prezioso contributo dell'amministrazione del comune di Crevoladossola, a partire da quest'anno, è stata attivata anche la didattica per ambienti disciplinari che, accanto alla riorganizzazione degli spazi scolastici della scuola, prevede la possibilità di impostare le lezioni secondo modalità flessibili di collaborazione, inclusione e condivisione di materiali e strumenti da parte degli studenti.

La scuola dispone anche di una biblioteca, che si arricchisce ogni anno con le donazioni di “Io Leggo Perché”, dove gli studenti hanno lo spazio più adeguato per immergersi nella lettura durante l'ora settimanale ad essa dedicata e durante tanti progetti scolastici che la rendono protagonista.

Lo spazio esterno comprende la palestra, di nuova costruzione, l'area verde circostante l'edificio scolastico, dotata di una serra tecnologica e orto didattico, un campo sintetico da calcetto. Tanta attenzione è rivolta anche alla formazione dei docenti per l'avvio di progetti di e -Twinning ed Erasmus che in passato l'istituto ha già sperimentato con soddisfazione degli insegnanti e degli alunni che hanno conosciuto e lavorato con scuole europee. Una volta all'anno viene anche organizzata la visita in treno a prezzi agevolati di una città svizzera (Berna, Lucerna).