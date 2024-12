Un raccolta fondi per un nuovo pulmino per lo Sci Club Valle Anzasca

Lo Sci Club Valle Anzasca ha registrato un costante aumento dei ragazzi (+25) che si sono avvicinati alle attività del fondo e dello sci alpinismo e per questo motivo ha necessità di acquistare un mezzo per poter sostenere gli spostamenti durante gli allenamenti e le gare: si tratta di un pulmino usato a 9 posti Ford Transit. L’appoggio di tutti risulterà fondamentale per l’acquisto e le spese di gestione delle attività del sodalizio.

Per informazioni: 3475107103 (Damiano Pizzi) o 3400756811 (Andrea Ferraris). Iban: BANCO BPM IT4700503445590000000011880.