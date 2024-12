Mario Borgnis racconta a Re la sua "Umile montagna"

La Montagna, con la M maiuscola, quella Montagna che è in grado di permeare il nostro vissuto. E che è molto di più di una mera passione: è uno stile di vita. Si può vivere in Montagna, di Montagna, la Montagna. Tre aspetti del vivere quotidiano che possono declinarsi in un unico modus vivendi. Quello di chi la montagna l’abbraccia a tutto tondo, ne cerca di comprendere tutti i suoi aspetti, camminando e nel frattempo scavando dentro di sé. Come ha fatto Mario Borgnis nel suo nuovo libro “La mia montagna Umile Montagna”. Centonovantaquattro pagine dense di riflessioni. Mario ci ha abituato a tenerci inchiodati alle pagine delle sue pubblicazioni, con quel piglio che gli è proprio, che ti porta a leggere il libro tutto d’un fiato, grazie a quella scrittura che incuriosisce e avvince. Ma questa volta si avvicina al lettore per accompagnarlo in un viaggio sempre curioso e avvincente ma anche molto faticoso. Già, perché Borgnis prende per mano il lettore e si apre con lui, affondando il suo narrare nelle pieghe più profonde della sua montagna. Pagine da leggere con calma, da soppesare, anche da rileggere. Perché se può sembrare facile parlare delle proprie passioni, affrontare il tema della “mia” montagna può risultare impresa davvero ardua. Ma Borgnis non si sottrae a tutto ciò e ci regala un diario di esperienze dove la penna entra in profondità nel suo vissuto montano. Si incunea, diretta, in fondo a ferite che provocano ancora dolore, per poi riportare alla luce un passato di gioia, tristezza, entusiasmo, delusione. Un caleidoscopio di sentimenti, quelli veri, i sentimenti della montagna. Quella montagna di Mario, in cui è necessario entrare in silenzio, con passo leggero, come dice lui, “con la massima umiltà”. Per riuscire davvero a capirla in profondità ed apprezzarla nella sua semplice complessità.

Il libro “La mia montagna Umile montagna” sarà presentato sabato 14 dicembre alle 17.00 presso la sala consigliare di Re. Alla presentazione interverrà l’autore con la compagnia di Marco De Ambrosis, Roberto Paniz e Lorenzo Cancelli.