E' il weekend dei mercatini di Natale a Domodossola

Torna la magia dei mercatini di Natale a Domodossola: sabato 14 e domenica 15 dicembre il borgo medievale sarà reso ancora più suggestivo con le centinaia di bancarelle dal caratteristico tettuccio rosso che proporranno oggetti di artigianato, manufatti, prelibatezze e tante idee per regali da mettere sotto l'albero. Tanti anche gli eventi organizzati per animare i due giorni di festa, con un prologo già per il venerdì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia.

Alle 18 al Collegio Rosmini sarà infatti presentato, a cura della Associazione Musei d'Ossola, il libro "Passi silenziosi nel Bosco" con la partecipazione di Nicola Magrin, Cristina Taverna, Marco Steiner. Alle 21 poi al Santuario Madonna della Neve il "Racconto di Natale" di Carles Dickens a cura di Compagniadellozio.

Sabato 14 dicembre i mercatini apriranno alle 9. Alle 10.30 in piazza Rovereto vi sarà l'esibizione del coro dei bambini della scuola di Calice e della Scuola Kennedy mentre alle 16 i Racconti di Natale in piazza Rovereto e Cappella Mellerio con Nati per Leggere. Per tutta la Giornata intrattenimento musicale con Ossola Sax Swingin Orchestra. Alle 18 al Santuario Madonna della Neve vi sarà il concerto per l'avvento del Convivio Rinascimentale e la Camerata Strumentale di San Quirico. Alle 21 poi in Chiesa Collegiata il Concerto di Natale del Civico Corpo Musicale.

Domenica 15 dicembre musica nelle strade con le Keily's girls e alle 14.45 in piazzetta della Solidarietà esibizione del Coro Gospel. Alle 15.30 in chiesa Collegiataconcerto con i Cameristi della Scala e il Gruppo Corale Ad Astra. Sarà poi il Civico Corpo Musicale sino alle 18 a formulare gli auguri alla città. Nei due giorni del mercatino sara attivo un punto di ristoro.