"Lotito mafioso", sito olandese si scusa dopo protesta ambasciatore

(Adnkronos) - La proprietà del sito dei Paesi Bassi Espn Olanda si è scusata con l'ambasciatore d'Italia in Olanda Giorgio Novello per aver definito "mafioso" il presidente della Lazio Claudio Lotito.

"Gentile Ambasciatore Novello, Il nostro collega Jitse Bos ci ha inoltrato l'e-mail che gli hai scritto ieri sera in merito all'articolo che abbiamo pubblicato prima della partita di calcio tra Ajax e Lazio Roma. Siamo pienamente d'accordo che il termine "mafioso" in relazione a Claudio Lotito sia inappropriato e fuori contesto. Pertanto abbiamo sostituito immediatamente quella parola dall'articolo", si legge in una nota.

Il contesto delle parole era un'intervista all'ex giocatore della Lazio Edson Braafheid, che aveva descritto alcune circostanze del club paragonandole a scene e personaggi di un film di Hollywood.