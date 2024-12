Forte vento in montagna: pericolo valanghe moderato in alta quota

Nel corso della settimana Arpa Piemonte ha registrato temperature miti anche in alta quota, con deboli nevicate ma con un forte vento. Anche nella giornata di domenica 22 dicembre sono attesi forti venti con nevicate sulle creste alpine di confine, che tuttavia non varieranno in maniera significativa le attuali condizioni di innevamento.

La poca presenza di neve, però, non significa che non esistano rischi: secondo Arpa, infatti, è previsto un pericolo valanghe di livello moderato. I luoghi pericolosi per la presenza di nuovi lastroni da vento si trovano alle quote elevate, in corrispondenza di conche canali e cambi di pendenza.