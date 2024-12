Tamponamento a catena in via Mizzoccola oggi verso le 12. Tre le auto coinvolte. Nessun ferito ma solo danni ai veicoli. Al vaglio della Polizia locale domese le cause del sinistro.

Se dovesse emergere, anche grazie all' ausilio delle telecamere di videosorveglianza, che il conducente che ha tamponato fosse distratto dall' uso del cellulare, scatterà a suo carico la nuova sanzione della sospensione immediata della patente per 14 giorni.