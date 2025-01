Nova Coop e Regione Piemonte insieme per le donne: fondi al Centro Antiviolenza del Vco

Il Ciss Ossola, in qualità di Ente capofila del Centro Antiviolenza del Vco, intende ringraziare Regione Piemonte e Nova Coop per la destinazione di quanto raccolto in occasione dell’iniziativa solidale a favore delle donne vittime di violenza in carico ai Centri Antiviolenza regionali.

L’iniziativa promossa da Regione Piemonte e Nova Coop ha rivolto l’attenzione al fenomeno dei maltrattamenti contro le donne, problema che ha assunto dimensioni importanti. Le accoglienze di donne, molto spesso con figli minorenni, sono state destinatarie di ulteriori fondi economici ottenuti attraverso la generosità di Nova Coop e dei soci sostenitori.

L’attenzione e la generosità che animano l’intento di Nova Coop, in sinergia con la Regione Piemonte, a favore dei progetti sostenuti dai Centri Antiviolenza, come quello del VCO, consentono di dare continuità e nuove energie alle attività di sostegno alle donne nei percorsi di protezione e di fuoriuscita dalla violenza. Il Ciss Ossola, in qualità di ente capofila del Centro Antiviolenza del VCO, riconoscente per la generosità, ringrazia per il contributo che gli è stato destinato.

Un particolare ringraziamento va ai soci Coop che con sensibilità e generosità hanno aderito all’iniziativa solidale, che ha reso possibile raggiungere un importante risultato.