'Sicuri sulla neve' giornata informativa con Ossolalpine

Una giornata dedicata alla neve e soprattutto alla sicurezza di ciaspolatori e sciatori. L'appuntamento, organizzato da Ossolalpine, associazione di guide alpine ed escursionistiche, è per sabato 28 dicembre.

Una giornata gratuita da trascorrere sulle nevi di San Domenico per imparare le tecniche di autosoccorso per evitare che il divertimento diventi un problema se non addirittura una tragedia. La giornata è rivolta a sci-alpinisti e ciaspolatori e le guide insegneranno le tecniche di autosoccorso in valanga, la stratigrafia della neve e l’uso di Artva, pala e sonda (messi a disposizione da Ossolalpine) da ormai anni obbligatori su terreno innevato.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una email a ossolalpine@gmail.com oppure telefonando al numero 334 7689298. Il punto di ritrovo è alle 9.15 al piazzale Hotel Vetta di San Domenico e il rientro è previsto per le 15. Durante l'escursione, con 500 metri di dislivello e difficioltà adatta a tutti, si impareranno tutte le tecnicbe necessarie. Sarà possibile noleggiare le ciasole al costo di 10 euro. Pranzo libero al sacco o in rifugio.