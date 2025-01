Pro Loco di Vanzone con San Carlo: bilancio positivo e novità

Venerdì 27 Dicembre si è tenuta nella sala consiliare l’assemblea dei soci della Pro Loco di Vanzone con San Carlo. Diverse sono state le iniziative organizzate nel corso del 2024: la partecipazione con punto ristoro alla ciaspolata dello Sci Club Valle Anzasca, la serata conclusiva con cena per raccolta fondi delle scuole primaria e secondaria di Vanzone, la pizzoccherata sotto le stelle, la festa alla Motta 2024, il pranzo finanzieri - pontrabbandieri, la castagnata e il Magico Natale a Vanzone con mercatini di Natale e concorso dei presepi.

Tutte le manifestazioni hanno dato un bilancio positivo, con una raccolta di liquidità che ha permesso di sostenere, oltre alle spese di ordinaria amministrazione, importanti investimenti come: il noleggio del gonfiabile per il torneo di volley acquatico nel mese di agosto, l’acquisto di nuove luminarie natalizie e di 25 gazebi da utilizzare per i mercatini di Natale e nelle future manifestazioni. La Pro Loco ha partecipato ad un bando della fondazione Comunitaria VCO per le spese di illuminazione natalizia, per il quale sono stati assegnati 2.000 euro che verranno erogati a inizio 2025.

A seguito delle recenti dimissioni del presidente Andrea Galloppini, e vista la sempre più crescente collaborazione tra la Pro Loco di Vanzone e l’associazione Ghet ad Canfnil, si è reso necessario creare un'associazione con un unico consiglio che sarà in carica dal 1° gennaio 2025 e che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per il cambio della denominazione della Pro Loco di Vanzone con San Carlo in “Pro Loco Vanzone e Ghet”, alla revisione dello statuto, alla creazione di un nuovo logo e all’unione in un unico conto corrente delle liquidità a disposizione delle due Associazioni.

Il nuovo consiglio direttivo risulta così formato: Renzo Grossi (presidente), Stefano Morandi (vicepresidente), Gloria Piffero(segretaria), Stefania Oberoffer (tesoriere), consiglieri Andrea Galloppini, Andrea Oberoffer, Vittorio Brasolin , Pierluigi Patelli, Gianni Miriam, Elisa Novellini.

Giovanni Lana (revisore dei conti), Daniale Grossi (revisore dei conti), Pierfranco Poletti(revisore dei conti). Il consiglio sarà in carica per il triennio 2025– 2027.