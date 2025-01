Fovanna: ''Il nostro Vangelo resta il rispetto del piano di rientro''

‘’Non abbiamo cambiato strategia rispetto all’inizio. Il nostro obiettivo è rientrare dal dissesto di bilancio che ci siamo trovati. Il nostro percorso è quello di risanare le casse comunali ponendoti degli obiettivi, degli step’’. Così parla Elio Fovanna, sindaco di Premosello Chiovenda, amareggiato per la decisione della sua consigliere di maggioranza, Annalisa Deregibus, di rinunciare alla deleghe che gli erano state assegnate, deleghe riguardanti la Riss – la casa di riposo del paese – e i servizi sociali.

‘’Volevo dire a lei che fa dei rilievi sul bilancio deve considerare la cose nel suo complesso – aggiunge - . Il bilancio per Premosello è importantissimo visto il dissesto. Ma oltre a questo abbiamo anche dovuto affrontare altre questioni importanti come il problema del biogas, tipo il funzionamento degli uffici vista la carenza di personale, problema che vide andare spesso, noi amministratori, andare negli uffici a lavorare’’.

‘’Non è che noi utilizziamo le entrare solo per risanare il disavanzo e questo lo abbiamo detto più volte – aggiunge - . Se abbiamo potuto nei primi 2 anni ridurlo di molto è perché abbiamo avuto entrate straordinarie. Ad esempio il primo anno abbiamo fatto accertamenti tributari andando a ritroso di ben 5 anni e lì abbiamo incassato molto. E questo conferma che non abbiamo utilizzato solo entrare correnti per risanare il bilancio. Non avremmo potuto ridurlo così tanto. Oltre agli accertamenti, abbiamo ridotto le spese e nel 2023, superato il covid, siamo stati anche fortunati ad avere un alto tasso di occupazione all’interno della Riss. E ridotto anche spese all’interno della Riss e questo ha permesso d ridurre ancora il disavanzo’’.

‘’All’inizio ci sembrava difficile rientrare in 5 anni – aggiunge – ma il nostro Vangelo resta il rispetto del piano di riequilibrio e sino ad oggi la Corte dei Conti ci chiede di rendere conto e sino ad oggi ha dato riscontro positivo. Se riusciamo ad ottemperare quanto previsto mettendoci 10 anni va bene, ma se riusciamo a farlo prima meglio ancora ma questo è difficile prevedere anno per anno. Ma ribadisco che se riesci ad avere entrate extra, meglio ancora ma è un ragionamento sul quale occorre andare cauti’’.