È italo albanese Dion Saraci, il primo nato del 2025 della Provincia. E' nato all' ospedale Castelli. E' il secondogenito di Entela, 29 annie di Aldo 35 anni. La coppia vive da 20 anni in Italia. Nella foto: il piccolo Dion in braccio alla mamma, la sorella Sole e papà Aldo.