A Domodossola e Agrano due incontri per elaborare obiettivi per il futuro

La scuola di lingue “Ponte fra lingue”, con sede a Domodossola e Agrano, organizza due incontri all’inizio del nuovo anno con il docente Thomas Richter, con lo scopo di elaborare obiettivi e dare un impatto più voluto e costruttivo alla vita e per la pace.

“Vorremmo creare – si legge in una nota di Richter - un quadro per l'anno come guida personale, ognuno per sé. Comprende l'aspetto materiale, ma anche le relazioni sociali e soprattutto l'impiego delle forze spirituali creatrici di cui siamo dotati come esseri umani”.

Il primo appuntamento è dunque fissato per sabato 4 gennaio dalle 14.30 alle 16.30 nella sede della Soms di Domodossola. Il secondo, invece, domenica 5 gennaio sempre dalle 14.30 alle 16.30 a Casa Rosa ad Agrano, frazione di Omegna. Prima di entrambi gli incontri, dalle 13.00 alle 14.15, una pratica di yoga asana.

Gli incontri sono gratuiti, ma è gradita la prenotazione al numero 346 8072902.