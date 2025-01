Nuovo anno, vecchio progetto. Berio rilancia l'appello per un ospedale unico

"Chiederemo all'assessore Riboldi di venire nel Vco per accogliere il nostro appello, firmato da 120 medici e da una cinquantina di sindaci. Basta tergiversare: in questo territorio serve un ospedale salvavita, in grado di trattare le emergenze e di curare i cittadini anche in presenza di casi gravissimi".

Lo ha ribadito il primo cittadino di Omegna Daniele Berio. "Non si può non tenere conto- le sue parole- del sentimento che sta sempre più crescendo: la mia percezione è che ci sia stato un fraintendimento tra la politica ed i cittadini, un corto circuito comunicativo che stiamo cercando di bypassare con una serie di iniziative che sono poi sfociate in questo documento condiviso da medici, infermieri, sindacati. L'ospedale salvavita nuovo non significa meno attenzione alle realtà periferiche, anzi vale il contrario, perchè presuppone una miglior organizzazione sul territorio, con la medicina territoriale, le case della salute e gli ospedali di comunità" ha continuato Berio.

"Chiediamo all'assessore Riboldi- ha concluso Berio- di non rimanere sordo a questo appello, di dimostrare attenzione ed avere una visione. Per l'ubicazione dell'ospedale salvavita non mi permetto di dare suggerimenti, se non che si valuti l'area più velocemente cantierabile".